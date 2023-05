Tagesschau berichtet über "Zurück in die Zukunft"

Die britische Königin Diana wird in Washington erwartet? Preise für Seetang angestiegen? Irgendwas ist da bei der Tagesschau anders als sonst - und wir finden es echt genial!

Von wegen, Nachrichten sind trocken und dröge. Wieder einmal beweist die Tagesschau, dass sie es echt drauf haben - und auch Humor!

Anlass ist die Filmreihe "Zurück in die Zukunft" aus den Jahren 1985, 1989 und 1990. In dem Film geht es um den jungen Marty McFly (Michael J. Fox), der zusammen mit Dr Emmett Brown (Chrisopher Lloyd) durch die Zeit reist. Im zweiten Film geht es um eine Reise in die Zukunft - und zwar zum Datum 21. Oktober 2015 (übrigens im Film ein Dienstag, heute ist aber trotzdem Mittwoch...).

In diesem alten Film, der richtigen Kultstatus und unglaublich viele Fans hat, reisen die beiden also zum heutigen Datum!

Und die Tagesschau macht sich einen Spaß daraus, darüber in fiktiven Nachrichten zu berichten.

Diese Nachrichten standen schonmal in der Zeitung - in einer USA Today. #ZurueckindieZukunft

