Tarot: Das bedeuten vier Kelche

Tarot-Karten wie die "Vier Kelche" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung der vier Kelche...

Das will die Tarot-Karte "Vier Kelche" Ihnen sagen: Lassen Sie die Seele baumeln. Meditieren Sie oder erledigen Sie, was Sie hindert, zu meditieren und ruhig zu sein. In der Stille finden Sie Wörter und Worte für Erfahrungen und Aufgaben, bei denen bislang Sprachlosigkeit herrschte. Was waren Ihre ursprünglichen Ziele? Es geht auch um eine Bilanz Ihrer seelischen Erfahrungen und Erwartungen.

Gehen Sie in sich, um das Bisherige zu bewältigen und sich für Neues zu öffnen. Manches ist zu kurz gekommen und will jetzt nachgeholt werden. Manches will jetzt innerlich verarbeitet werden. Obwohl die Tarot-Karte "Vier Kelche" durchaus einmal vorschlagen kann, sich zurückzuziehen, ausreichend zu schlafen und zu träumen, so stehen die Zeichen insgesamt nicht auf Rückzug, sondern auf Besinnung auf die eigenen größeren Möglichkeiten.

Verfallen Sie nicht in Melancholie. Melancholie ist ein verkehrter Eigensinn. Sie betäubt die Sinne. Tun Sie umgekehrt alles, was die Sinne aktiviert, beruhigt und beflügelt. Ihnen bieten sich ungewöhnliche Chancen, und diese sind das Gebot der Stunde!