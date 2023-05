Tarot: Das bedeutet das Ass der Kelche

Tarot-Karten wie das "Ass der Kelche" helfen Ihnen, die Zukunft zu deuten. Lesen Sie hier alles über die Bedeutung vom Ass der Kelche...

Die Tarot-Karte "Ass der Kelche" enthält das ganze Potential des Seelenlebens, der Gefühlswelt und der Spiritualität. Die Tarot-Karte steht für Ihre tiefe seelische Verbindung mit dem Leben und Ihre Offenheit für die Geheimnisse zwischen Himmel und Erde. Die Tarot-Karte signalisiert eine glückliche Reise durch das Leben und eine tiefe Erfüllung.

Ihre überströmenden Gefühle lassen Sie Freude und Leid tief erfahren. Sie scheinen Wünschen und Ängsten ausgeliefert zu sein, in denen Sie mitunter unterzugehen drohen. Manchmal wissen Sie nicht mehr, was Traum und was Wirklichkeit ist, wo die Illusion anfängt und wo sie aufhört. Zugleich sind es aber gerade diese emotionalen Grenzerfahrungen, die Sie aufs Intensivste mit der Welt und allem Menschlichen verbindet.

Das will die Tarot-Karte "Ass der Kelche" Ihnen sagen: Es stimmt nicht, dass Gefühle immer nur "nett" und angenehm sein müssen. Außerdem kann auch ein einzelner Kelch natürlich höchst unterschiedliche Elixiere transportieren: Wasser und Wein, Sekt und Selters, Gift, Medizin oder Zaubertrank.