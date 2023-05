Das Sternzeichen Fische ist ein perfekter Zuhörer, der an Ihren Lippen hängt und jedes Ihrer Worte in sich aufsaugt. Ist allerdings schnell betroffen, beleidigt, tief verletzt von jedem noch so nebensächlichen falschen Satz. Wenn Sie ihn lieben, hören auch Sie ihm auch mal zu.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Fische!