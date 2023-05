Die Welt bietet keinen Anlass zum Optimismus. Wenn die Zeiten düster sind, flüchtet sich der Fisch eher in Pessimismus. Aber seine große kreative Fantasie, seine Spiritualität trägt ihn in seinen langen Tagträumen in eine Welt, die besser ist. Sein Problem ist, dass er sich darin verliert.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Fische!