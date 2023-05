Typologie: Stille Wasser sind tief - gilt das für Sie?

Stille Wasser sind tief. Diese Redewendung haben Sie doch sicher schon mal gehört. Das bedeutet, dass sich gerade hinter einem zurückhaltenden, schüchternen Wesen heftige Leidenschaft verbergen kann.

Was uns wieder einmal sagt, dass der oberflächliche erste Blick nicht genügt, um einem Menschen gerecht zu werden. Die Astrologie führt uns tiefer in die Geheimnisse anderer - und zwar in dieser Typologie.

Wer verbirgt uns was? Wer macht ein Geheimnis aus seinen wahren Empfindungen? Wer ist zu schüchtern, um ganz offen zu sagen, was er empfindet? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie in der Typologie.

Also lesen werfen Sie am besten gleich mal einen Blick auf diese Typologie. Denn das stille Wasser kann sich bei einigen Sternzeichen zum stürmischen Meer entwickeln...