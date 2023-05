Fast nichts kränkt den stolzen Löwen so sehr als Liebeskummer. Sein tief verletzter Stolz und Eigenliebe lassen ihn in schwere Selbstzweifel und Depressionen verfallen. Er wird sich schnell Situationen und Menschen suchen, an denen er sein angeknackstes Ego wieder aufbauen kann.

