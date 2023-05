Unser Himmels-Horoskop ab dem 13. Februar 2012: Jetzt schickt der Himmel Ihnen eine Botschaft!

Der Himmel schickt Ihnen eine Botschaft - und weist Ihnen damit den Weg zum ganz großen Glück. Wir verraten, auf welche Zeichen Sie in diesen Tagen achten sollten...

Achten Sie auf ungewöhnliche Erlebnisse: Zeichen des Himmels weisen Ihnen einen ganz neuen Weg zum Glück. Erkenntnisse, die all Ihre existenziellen Probleme, Ihre Geldsorgen , Ihre Liebesfragen sofort lösen können.

Und welchen Planeten verdanken Sie Ihre Himmelsbotschaft? Da ist zum einen Neptun. Er strahlt aus den mystischen Fischen. Und am Dienstag, den 14. Februar , wandert auch Merkur in die Fische, das Zeichen des Übersinnlichen und des höchsten Einfühlungsvermögens. Und das bedeutet für Sie: Sie erahnen künftige Entwicklungen in Ihrem Leben.

Am Sonntag, den 19. Februar, wandert dann auch noch die Sonne in die Fische. Das macht Sie plötzlich äußerst empfänglich für Stimmungen. Sie spüren Freundschaft oder Ablehnung, allein wenn Sie einen Raum, in dem andere Menschen sind, betreten.

Es ist wichtig, dass Sie diese hellsichtigen, visionären Stunden ganz bewusst erleben. Meditieren Sie! Achten Sie auf Ihre Träume und schreiben Sie am Morgen auf, welche ungewöhnlichen Bilder Sie sahen. Und vor allem: Machen Sie jeden Abend Bilanz und schreiben Sie auf, wenn Sie etwas Ungewöhnliches gesehen oder erlebt haben.

Im Horoskop können Sie nachlesen, auf welche Himmelbotschaften Sie besonders achten sollten. Und wie Sie sich darauf einstellen müssen, um die für Sie wichtigste Himmelsbotschaft zu empfangen.

