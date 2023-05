Venus in den Fischen:

Ein etwas bewegter, gefährlicher Jahresanfang. Weil Mars im Gegenzeichen Ihre Venus (bis 2.7.) anfeuert. Alles ist jetzt etwas heftiger. Leidenschaft , Streit, Abenteuer locken. Verstricken Sie sich nicht da in etwas, was Sie spätestens ab dem 23. August bereuen würden, wenn der Mars im Skorpion tiefe Gefühle aufkommen lässt (bis 6.10.). Sie fühlen sich Ihrem Partner so nahe, auch wenn Sie sich von ihm getrennt haben. Die alte Liebe lodert.

