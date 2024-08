Venus in der Waage ab 29. August 2024: Diese 3 Sternzeichen haben das größte Glück in der Liebe!

Wagen legen zudem meist sehr großen Wert auf Ästhetik, was auch unser eigenes Gespür für alles Schöne noch weiter steigert und das Interesse an Kunst, Kultur, Theater und Musik verstärkt. Doch auch die eigene Kreativität wird angeregt und wer sein Zuhause passend zum Herbst umdekorieren möchte oder einem künstlerischen Hobby oder Beruf nachgeht, dem gelingen unter der Waage-Venus die geschmackvollsten Meisterwerke.

Doch die Waage legt neben einem gepflegten Äußeren auch Wert auf innere Zufriedenheit und Selfcare. Das gibt den anderen Sternzeichen während der herrschenden Waage-Venus den nötigen Anstoß, sich mehr um ihr eigenes Wohlbefinden zu kümmern. Nehmen Sie sich neben dem ganzen Trubel also unbedingt genügend Zeit für sich selbst und tun Sie sich etwas Gutes. Ob das am besten mit einem Tag im Spa, einer wohltuenden Massage oder einfach mehr Schlaf und Erholung gelingt, wissen Sie selbst am besten.

Allerdings kann auch die Waage-Venus ein paar Risiken und Herausforderungen für uns bereithalten. Waagen gehören nämlich nicht zu den entscheidungsfreudigen Sternzeichen und manchen fällt es recht schwer, sich auf eine Person wirklich festzulegen. Zu groß ist oft ihr Charme und die damit verbundenen Möglichkeiten.

Vor allem Singles sollten in dieser Zeit daher aufpassen, nicht auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen und anderen falsche Hoffnungen zu machen. Bleiben Sie ehrlich und hören Sie auf Ihr Herz, das erspart Ihnen den größten Schlammassel. Auch Probleme könnten in dieser Zeit vermehrt unter den Teppich gekehrt werden, da ungern die Stimmung getrübt und Tacheles geredet wird. Schweigen Sie in dem Fall nicht um des lieben Friedens Willen und stehen Sie zu Ihren Wünschen und Überzeugungen, es lohnt sich.

Vor allem die Sternzeichen Widder, Waage und Wassermann erleben mit Venus in der Waage die schönste Zeit in der Liebe. Hier verraten wir alles Wichtige.