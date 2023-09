Ihr Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Widder

Der Himmel ist mit Ihnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Von Jupiter bekommen Sie als Widder Ende Mai einen Freifahrtschein in Sachen Experimentierlust: Sie dürfen ausprobieren, was Ihnen Spaß macht. Die Sonne vergoldet alles, was Sie in die Hand nehmen. Zudem passt sie auf, dass Sie sich nicht blindlings in irgendeine absurde Idee verrennen, sondern Ihre Energie nur in Angelegenheiten stecken, die Hand und Fuß haben.

Aus beruflicher Perspektive bieten der November und Dezember zahlreiche Chancen, um Ihren aktuellen Status zu verbessern. Jupiter beflügelt Ihren kreativen Geist. Planen und kalkulieren Sie Ihre Schritte dennoch sorgfältig, ehe Sie zur Tat schreiten.