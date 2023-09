Ihr Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Wassermann

Sie sind vielschichtig, schillernd, zuweilen sogar chaotisch. Und das brauchen Sie am meisten: Abwechslung! Veränderung! Erneuerung! 2024 kommt Ihnen der Himmel in zweifacher Weise entgegen: Erstens regiert die Sonne, ein Feuergestirn, was Ihnen eine Wahnsinnsschubkraft für Abenteuer verleiht. Zweitens steht Jupiter ab Ende Mai 2024 günstig für Sie. Damit stehen Sie in diesem Jahr in der ersten Reihe, wenn Vorteile, glückliche Zufälle, mehr Geld oder mehr Liebe verteilt werden.

