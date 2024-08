Jungfrau-Saison ab 24. August 2024: Jetzt packen wir die Dinge richtig an!

Wer im Sternzeichen Jungfrau geboren wurde, handelt in der Regel klug, überlegt und ist unschlagbar im analytischen Denken. Das Erdzeichen liebt es, alles genau durchzuplanen und sich klare Ziele zu setzen. Mit ihrem fantastischen Organisationssinn und brillanten Verstand können Jungfrauen vor allem im Job unglaublich erfolgreich sein. Das Sternzeichen überlässt aber auch im Alltag nichts dem Zufall und weiß auch in der Liebe genau, was es will.

Allerdings sind Jungfrauen auch etwas unflexibel und unvorhergesehene Ereignisse oder Planänderungen setzen sie schnell unter Druck. Aufgrund ihres Hangs zum Perfektionismus ist die Jungfrau zudem sehr detailverliebt und neigt dadurch oft dazu, sich mit zu vielen Kleinigkeiten aufzuhalten. Dann stellt sie auch schnell mal unerfüllbare Erwartungen an sich und andere.

In der Liebe wirken Jungfrau-Geborene meist etwas unterkühlt und zurückhaltend. Doch wenn man ihr Herz erstmal für sich gewonnen hat und sie sich wirklich wohlfühlen, sind sie sehr liebevolle und zuverlässige Lebenspartner*innen.