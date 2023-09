Ihr Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Waage

Gleich zu Beginn des Jahres lächelt Ihnen Venus freundlich zu. Das Liebesleben gestaltet sich nach Ihrem Geschmack, Ihren Bedürfnissen und Ihren Wünschen. Wenn Ihre Beziehung nicht mehr ganz so fit ist, können Sie die Gunst der Sterne nutzen und wieder mehr Feuer und Esprit in Ihre Partnerschaft bringen. Vor allem in der Zeit zwischen 5. April und 29. April 2024 haben Waagen alle Trümpfe für ein erfülltes Miteinander in der Hand.

Ihr Charme ist einfach unwiderstehlich und deshalb haben Singles im Mai und Juni die besten Chancen endlich in den Armen des Menschen zu versinken, der wirklich zu Ihnen passt. Für Verlobung, Hochzeit und Familienplanung ist die beste Zeit im September. Liebe Waage, in der Zeit von Mitte Oktober bis Mitte November könnte ein Flirt ausufern, passen Sie also auf, wenn Sie noch gebunden sind.