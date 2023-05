Niemand sollte seine Kinder sterben sehen müssen. Trotzdem gelangen immer wieder Eltern an diesen Punkt, wenn ein Unfall oder eine Krankheit ihnen ihr eigenes Kind nimmt. So ergeht es der Mutter von Lindsey Lourenco, die mit 18 Jahren bereits am Ende ihres Lebens steht.

Ein Drittel ihres kurzen Lebens kämpfte Lindsey gegen Blutkrebs . Seit der schrecklichen Diagnose vor sechs Jahren durchlebte das Mädchen eine Chemotherapie nach der nächsten. Doch nach jeder Behandlung wurde die Hoffnung schnell wieder zerschlagen: Der Krebs kam immer wieder zurück. Mit 18 Jahren verstarb das Mädchen.

Ihre Eltern veröffentlichen nun ein Video der letzten Stunden ihrer Tochter. Nach einem weiteren Zusammenbruch liegt das Mädchen im Koma. Als Lindseys Vater ins Krankenzimmer kommt, wird er Zeuge eines rührenden Moments zwischen Mutter und Kind. Er zückt die Kamera und filmt seine Frau, wie sie ein Abschiedslied für ihre sterbende Tochter singt.

Schon während der ersten Töne spürt man als Zuschauer die kleinen Härchen auf den Armen, die sich vor Gänsehaut aufstellen, während einem ein kribbelnder Schauer über den Rücken läuft. Die Liebe zwischen Mutter und Tochter ist förmlich spürbar, ebenso wie der tiefe Schmerz in der Stimme der Frau. Der Abschiedsgruß geht unter die Haut.

Das Video vermittelt uns das Gefühl, mit im Raum zu sein, die tiefe Trauer ist scheinbar greifbar, so dass selbst Hartgesottene mit den Tränen zu kämpfen haben. Lindsey Lourenco war ein beeindruckend starkes Mädchen, doch der Krebs war stärker. Nach diesem herzergreifenden Abschiedslied schlief sie in dem Wissen ein, wie sehr sie von ihrer Mutter geliebt wurde.

