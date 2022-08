Wann findet der Vollmond im August 2022 statt?

Am 12.08. ab ca. 03:37 Uhr erstrahlt ein Vollmond am frühmorgendlichen Himmel. Dabei steht der Mond der Sonne genau gegenüber und der Teil des Mondes, welcher der Sonne zugewandt ist, wird sichtbar. Die Vollmond-Phase ist eine die Zeit der Vollendung, in der wir auf unsere Erfolge oder auch Misserfolge des letzten Monats zurückblicken können.

Das magische Sternschnuppen-Horoskop für 12. August 2022: Jetzt werden Wünsche wahr

Vollmond im August 2022: Seine Wirkung auf die Sternzeichen

Der Wassermann ist ein individualistisches und freiheitsliebendes Sternzeichen. In Kombination mit dem Vollmond kann er in uns das Bedürfnis nach emotionaler Freiheit wecken. Nehmen Sie sich in dem Fall ruhig mehr Raum und Zeit für sich selbst, ohne schlechtes Gewissen. Möglicherweise neigen Sie aber auch zu radikalen Entscheidungen, von einem neuen Haarschnitt bis hin zu einer plötzlichen Trennung ist alles möglich. Der Wassermann-Vollmond verdeutlicht, dass Veränderungen notwendig sind und zum Leben dazugehören und schenkt Ihnen die Kraft, diese auch durchzuführen. Es sollte nur darauf geachtet werden, aus reiflicher Überlegung und innerster Überzeugung zu handeln.

Auch wenn er von manchen als distanziert wahrgenommen wird, ist der Wassermann ein wahrer Menschenfreund und gilt als besonders humanes Sternzeichen. In Verbindung mit dem Vollmond weckt er den Wunsch nach Gerechtigkeit und erinnert daran, dass der Einsatz jedes Einzelnen die Welt ein Stück besser machen kann. Ob Sie nun einer Hilfsorganisation beitreten möchten oder den Menschen auf der Straße einfach ein freundliches Lächeln schenken, folgen Sie Ihren Eingebungen und setzen Sie sich für die Gemeinschaft ein, wenn der Vollmond diesen Wunsch in Ihnen weckt.

Unter dem Einfluss des zukunftsorientierten Sternzeichens kann aber auch Altes und Überholtes nun endlich losgelassen werden. Misten Sie doch mal wieder ihren Dachboden oder Keller aus oder wagen Sie einen neuen Kleidungsstil? Auch die Investition in modernere Technik oder neue Lektüre sind ratsam, denn beim Wassermann-Vollmond geht es auch darum, nicht in der Vergangenheit zu verweilen und sich auf den neuesten Stand zu bringen, materiell sowie intellektuell.

Weitere Namen für den August-Vollmond

Da im August die Getreideernte stattfindet, wurde dem Vollmond die Bezeichnung „Erntemond“ verliehen. Doch der Vollmond ist auch unter dem Namen „Störmond“ bekannt. Dieser lässt sich auf die Algonkin zurückführen, welche im August vermehrt Störe beim Fischen an der Angel hatten. Im Englischen wird der August-Vollmond daher als „Sturgeon Moon“ bezeichnet. Weitere gängige Namen sind unter anderem „Getreidemond“, „Gerstenmond“ und „Fruchtmond“.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: gettyimages /Adam Jones