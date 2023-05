Jahreshoroskop 2013: Liebe: Egal, ob Sie Single sind oder in einer Beziehung leben: In der Liebe läuft es super! Paare erleben in der ersten Aprilhälfte, im Juli, von Ende August bis Mitte September und in der zweiten Oktoberhälfte romantische Highlights. Für Singles stehen bis Ende Juni lockere Flirts auf dem Plan. Von September bis Mitte Oktober heißt es dann aufgepasst! Mit etwas Glück treffen Sie Ihren Traumpartner !

Jahreshoroskop 2013: Erfolg: Wahnsinn, Sie stecken sich 2013 ganz schon hohe Ziele und möchten diese auch noch möglichst schnell erreichen. Die Sterne raten Ihnen jedoch, nicht zu versuchen, etwas zu erzwingen. Je mehr Sie drängeln, desto weniger kommen Sie voran. Finanziell sieht es bis zur Jahresmitte gut bei Ihnen aus, ab Juli gilt dann aber: Vorsicht vor unüberlegten Investitionen!

Jahreshoroskop 2013: Gesundheit: Sie möchten 2013 viel erreichen. Da ist es besonders wichtig, Sie fit und ausgeruht sind. Planen Sie genug Zeit zum Entspannen ein, damit Sie Ihre Akkus wieder aufladen können. Am meisten Energie haben Sie im April, Juni und September.

