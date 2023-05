Widder: Das Geld-Horoskop für 2012

Die Grundtendenz für den Widder: Bis zum 26. Januar sind Sie ziemlich knapp bei Kasse. Dann geht es aufwärts. Zwischen dem 2. und 27. März kommt Geld ins Haus. Alles möglich: Lotto , Erbschaft, Versicherung wird ausbezahlt.

Ende Mai bis Mitte Juni: Alte Liebe kommt wieder, dann im Juli (bis zum 15.) unbedingt Lotto spielen. Ihr bester Monat. Jetzt beschenkt Sie Jupiter. Glückliche Zufälle, die Ihr Leben verändern. Düster der September, Ihr schlechtester Monat. Auch Ihre Gesundheit ist angeschlagen. Migräne durch Verspannungen. Nur im Beruf läuft alles bestens. Anfang November Glücksmomente. Große Gefühle, große Liebe. In diesem Jahr befreien Sie sich von einer Liebe, die Sie einengt. Der rebellische Uranus in Ihrem Zeichen lässt Sie keine Beziehungen mehr ertragen, die Ihnen die Freiheit nehmen. Die Trennung verläuft ganz sanft, ohne Krach, ohne laute Worte, man geht in Freundschaft auseinander. Während es im Beruf lauter wird.

Sie haben 2012 Erfolg, großen Erfolg. Aber Sie müssen ihn auch erkämpfen. Merkur rät zu spontanen Entscheidungen, die Ihre Gegner vollkommen verwirren. Sie müssen nur aufpassen, dass Sie sich nicht mit unüberlegten, ganz offenen Worten, zu denen Sie der rückläufige Merkur ab dem 15. Juli verführt, nicht den Mund verbrennen. Ihre direkte, ehrliche Art bringt Ihnen viele Sympathien ein, erobert Menschen, aber im Beruf kann Gequatsche böse Folgen haben. Also, ein bisschen mehr Diplomatie.

