Diese 3 Sternzeichen stehen in der Woche ab dem 31. März 2025 vor großen Veränderungen!

Wir haben in die Sterne geschaut, liebe Jungfrau! Und diese zeigen deutlich, dass es in Ihrem Leben Zeit für einen Neubeginn ist. Nun beginnt eine interessante Woche! Sie sind häufig in Strukturen gefangen - in denen Sie sich in der Regel auch am wohlsten fühlen. Allerdings sorgt das dafür, dass Sie selten Ihre Grenzen austesten. Doch meistens wachsen wir nur dann über uns hinaus, wenn wir zum großen Sprung ansetzen. Wagen Sie diesen jetzt. Die Sterne verleihen Ihnen Flügel!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Vielleicht stehen diese bedeutenden Veränderungen auch in der Liebe an, liebe Jungfrau. Venus ist an Ihrer Seite und behütet Ihre nächsten gemeinsamen Schritte!