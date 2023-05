Stier: Das Geld-Horoskop für 2012

Die Grundtendenz für den Stier: Ab dem 8. Januar verschafft Ihnen Merkur mehr Geld, alles geht ganz leicht von der Hand, scheint sich wie von selbst zu erledigen. Sie müssen allerdings zu radikalen Veränderungen bereit sein. Im März tritt Venus in Ihr Sternzeichen, in der Liebe tut sich was, vielleicht auch der große, irritierende Wandel. Mit dem Neumond am 22. März kommt Ihnen das Glück sehr nahe. Lotto spielen. Danach plätschert es so dahin.

Super Chancen im Beruf in der ersten Juniwoche, danach der Absturz. Juli wird zum schwierigsten Monat, unerfreuliche Diskussionen mit dem Partner, Verspannungen im Nacken sind die Folgen. Massagen wirken. Mitte September bringt Sie Merkur im Beruf ganz nach oben. Sie müssen bereit sein, auch im Job ganz von vorne zu beginnen, etwas vollkommen Neues anzufangen, vielleicht sogar die Selbstständigkeit zu wagen. Das ist 2012 Ihr wichtigstes Erfolgsrezept. Nicht beim Alten verharren, nicht am Gewohnten kleben.

Wenn Saturn ab dem 5. Oktober in Opposition zu Ihnen steht, werden Sie ohnehin ziemlich kritisch Ihr Leben betrachten. Was stimmt noch, hat sich der Partner entfernt, ist der Job nur noch lästige Routine? Über diese kritische Stimmung hilft Ihnen dann auch der lockere, beschwingte Merkur kaum hinweg, der Sie erst wieder Mitte Dezember in heitere, verliebte Stimmung bringt. In der einige Menschen mit Ihrem Sternzeichen sogar an Hochzeit denken. Oder an die Verlobung unterm Baum.

