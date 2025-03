Das Horoskop zum Liebesglück ab dem 04.04.25: Jetzt lassen diese Sterne Ihr Herz höherschlagen!

Was für ein traumhaftes Wochenende uns da bevorsteht! Venus, Jupiter, Sonne und Mars überschütten uns mit Glücksenergien. Es kommen Ereignisse auf uns zu, die wir so nicht erwartet haben und die durchweg Erleichterung und Freude auslösen. Und das in allen Lebensbereichen, in der Liebe aber ganz besonders. Wir fühlten uns oft hoffnungslos in Probleme und Konflikte verstrickt und jetzt lösen diese Glückssterne plötzlich diesen Knoten. Wir alle werden von neuem Optimismus und Lebensmut erfasst. Das Unlösbare ist plötzlich lösbar. Und in der Liebe können sogar Wunder geschehen.

