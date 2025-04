Für 3 Sternzeichen bringen die Oster-Sterne super spannende Liebesentwicklungen!

Für Sie ist das Osterwochenende voller schöner Überraschungen, lieber Zwilling. Auch in Sachen Liebe kommen Sie nicht zu kurz - ganz im Gegenteil. Das Einzige, was Sie jetzt tun müssen, ist, sich offen für diese Möglichkeiten zu zeigen. Öffnen Sie Ihr Herz und lassen Sie die wunderschönen Frühlingsgefühle zu. Amors Pfeil könnte Sie schneller treffen, als Sie denken. Glücksplanet Jupiter, der noch für einige Wochen in Ihrem Zeichen steht, hat Sie jetzt ganz besonders im Blick. Der Ostersonntag ist Ihr absoluter Glückstag!