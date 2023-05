Jahreshoroskop 2013: Liebe: Zwillinge, die in einer Beziehung leben, sind 2013 rundum glücklich und zufrieden. So schön das natürlich ist: Vergessen Sie dabei nicht, dass es ohne Beziehungsarbeit nicht geht. Zwillinge-Singles dürfen sich 2013 auf Flirt-Erfolge freuen. Besonders im April, Juni und Dezember kann Ihnen einfach niemand widerstehen. Im Mai und Oktober besteht sogar die Chance, dass Sie den Richtigen fürs Leben finden.

Jahreshoroskop 2013: Erfolg: Es sieht so aus, als hätten Sie das Glück 2013 fürs sich gepachtet! Der Grund: Bis Ende Juni steht Glücksplanet Jupiter in Ihrem Zeichen. Folgen Sie Ihrer Intuition, wenn es um berufliche Entscheidungen geht. Dann kann eigentlich gar nichts schief gehen. In der zweiten Jahreshälfte beweisen Sie großes Talent, wenn es darum geht zu erkennen, welches Angebot wirklich lukrativ ist.

Jahreshoroskop 2013: Gesundheit: Zwillinge haben 2013 Probleme, Ihren inneren Schweinehund zu überwinden. Sport steht bei Ihnen bis zur Jahresmitte nicht besonders hoch im Kurs. Ab Juli fühlen Sie sich dann etwas fitter und haben auch wieder mehr Energie.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Zwillinge!

