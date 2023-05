Zwillinge: Das Geld-Horoskop für 2012

Die Grundtendenz für die Zwillinge : Im Jahr Merkurs sind einfach Ihre Sinne etwas feiner eingestellt als die von anderen Sternzeichen. Sie hören nicht das Gras wachsen, aber das Geld. Schon in den ersten beiden Februarwochen werden Sie es mit einem genialen Einfall wachsen lassen. Ab April denken Sie eher an die Liebe und wenn dann am 15. Mai die Venus rückwärts durch Ihr Sternzeichen zieht, kommt jemand zurück, mit dem Sie schon mal zusammen waren. Vielleicht wird es diesmal was.

Ab Anfang Juni bis Juli geht es dann im Beruf aufwärts, Sie riechen förmlich Ihre Chancen, entdecken das traumhafte Angebot, das andere übersehen. Es bringt viel Geld. Sonstige Einnahmequellen in der ersten Juliwoche: unbedingt Lotto spielen. Ende des Jahres haben Sie es dann zu etwas gebracht. Sie haben mehr auf dem Konto, sind gesund, wenn Sie endlich weniger feiern, mehr schlafen. Und Sie sind glücklicher, wenn Sie die Zeit von April bis Juli für Herzensangelegenheiten nutzen, da in diesen Wochen und Monaten die Venus durch Ihr Sternzeichen tanzt. Das gibt es vielleicht alle hundert Jahre einmal.

Aber Ihre ganz besondere Chance: Merkur ist nicht alleine an Ihrer Seite. Ab dem 10. Juni wird Jupiter in Ihr Sternzeichen einziehen. Und bleibt, was für ein Moment! Achten Sie auf seine Glücksbotschaften . Den einmaligen Tip von einem Freund oder aus einer Zeitung. Die einmalige Eingebung im Traum. Sie werden einfach vom Glück verhätschelt. Besonders am 16. Dezember.

