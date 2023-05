Krebs: Das Geld-Horoskop für 2012

Die Grundtendenz für den Krebs, der jahrelang nur für andere sorgte. Die fürsorgliche Mami für jeden, die Kinder, die nicht genug bekamen, der Partner, der dennoch nörgelte, der Chef , der mürrisch die Gaben Ihrer Zuwendung empfing. 2012 sind Sie dran. Melden Sie sich, wenn ab dem 8. Januar mehr Geld, der Preis für Ihren Fleiß, verteilt wird.

Melden Sie sich, wenn Anfang Juni der Chef jemand für besondere Aufgaben sucht. Sie können das. Sie haben richtig verstanden, Sie sollen sich in den Vordergrund drängen, Ihre Intuition, Ihr feines Gespür und Merkur wird Ihnen sagen, wann der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist. Im Juli Hände in den Schoß legen, denn wenn Merkur ab dem 15. rückwärtsläuft, können Sie sich abstrampeln, rackern, schuften, und nichts läuft. Am 7. August wandert die Venus in Ihr Sternzeichen: Am Sommerhimmel schmachtet ein romantischer Geigenchor. Und alles duftet nach Liebe .

Ein wichtiger Augenblick, vielleicht der wichtigste 2012, denn Sie müssen nun zu einer Entscheidung kommen: Ist Ihre Partnerschaft noch zu retten oder soll ein neuer Mensch in Ihr Leben treten? Sie müssen dabei – auch wenn es Ihnen schwerfällt – mal nur an sich selbst denken: Was wollen Sie? Was erwarten Sie von der Beziehung, kann sie das erfüllen? Ihre Hausaufgabe 2012. Mitte Oktober schickt Merkur Geld, wenn Sie den richtigen Weg eingeschlagen haben, den Ihr Herz vorgegeben hat.

