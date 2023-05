1. Februar

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Sonne und Mond stehen positiv und verleihen Ihnen sicheres Auftreten und eine strahlende Aura. Gefühl und Verstand befinden sich im Einklang, das macht Sie von innen heraus stark. Man merkt Ihnen an, dass Sie wissen, was Sie wollen, mit faulen Kompromissen lassen Sie sich nicht abspeisen. Aus dieser selbstbewussten Haltung heraus können Sie viele kleine Etappensiege erzielen, die Sie am Schluss Ihren Zielen sehr viel näherbringen, als Sie es sich erträumt haben. Denken Sie dabei aber bitte auch an die Menschen, denen es derzeit nicht so gut ergeht, man wird es Ihnen von Herzen danken. Nur Merkur und Uranus könnten Sie hin und wieder zu übereilten Handlungen verführen.

Ihre besten Zeiten: 4. – 6. April (Lebensfreude), 25. – 27. November (kreative Energien), 5. – 7. Dezember (Fülle).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Weisheit, Einfühlsamkeit und spirituelle Impulse.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich vertraue meinem Bauchgefühl.

An diesem Tag geboren: Clark Gable, Boris Jelzin, Hugo von Hofmannsthal.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf ein ausgeglichenes und harmonisches Familienleben.

