5. Februar

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Mit viel Power und Optimismus geht es ins nächste Lebensjahr. Sie können es gar nicht erwarten, Ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Bravo, bestimmt können Sie nun einiges in die Wege leiten, was sich in Zukunft noch als recht hilfreich erweist. Achten Sie nur darauf, nicht jedem davon zu erzählen. Vor allem am Arbeitsplatz sollten Sie sich die Personen gut aussuchen, denen Sie Ihr Vertrauen schenken. Übrigens gilt das auch anders herum, überlassen Sie Klatsch und Tratsch den anderen.

Ihre besten Zeiten: 25. – 27. Juni (gut für Finanzen), 1. – 3. August (Klarheit), 10. – 12. Oktober (Freundschaften).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Gelassenheit, Leidenschaft und Leichtigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich genieße das Leben mit allen Sinnen.

An diesem Tag geboren: Christiano Ronaldo, Carl Spitzweg, John Boyd Dunlop, André Citroën, Dietmar Bär, William S. Burroughs.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf berufliches Weiterkommen.

