31. Januar

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Lassen Sie nicht gleich den Kopf hängen, wenn in den kommenden zwölf Monaten nicht jede Idee so schnell zündet, wie Sie sich das wünschen. Wenn Sie erst mal damit anfangen, an sich und der Welt zu zweifeln, wird gar nichts mehr vorwärts gehen. Positives Denken ist also angesagt, Rom wurde schließlich auch nicht an einem Tag erbaut. Dank Uranus verfügen Sie ohnehin über recht viel Power, es ist nur wichtig, dass Sie den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen. Privat erhalten Sie viel Rückhalt, das liegt unter anderem auch daran, dass Sie sich nicht scheuen, Ihre Liebe und Zuneigung offen zu zeigen.

Ihre besten Zeiten: 16. – 18. Februar (gut für Finanzen), 1. – 3. Juni (Liebesenergien), 25. – 27. November (Wohlbefinden).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Eine sympathische Ausstrahlung und interessante Begegnungen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich öffne mein Herz.

An diesem Tag geboren: Beatrix I., Franz Schubert, Felix Sturm, Justin Timberlake, Theodor Heuss.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Es kommen interessante Angebote auf Sie zu.

