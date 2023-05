10. November

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Eines ist sicher, so schnell wird Ihnen im nächsten Lebensjahr nicht langweilig. Ob das nun ein neues Hobby ist, das Sie entdecken, ob sich Ihr Bekanntenkreis vergrößert oder ob Sie sich beruflich in einen anderen Aufgabenbereich einarbeiten, es ist einiges an Abwechslung geboten. Keine Sorge, dank Mond in den Fischen fehlt es Ihnen weder an originellen und kreativen Einfällen noch an Unternehmungslust. Das ist spannend, behalten Sie aber bitte den Terminplaner im Auge, sonst könnten Sie sich irgendwann verzetteln. Und da sich dieser kreative und spirituelle Mond auch mit Merkur verbindet, haben Sie ein gutes Gespür für Trends. Ihre Eingebungen können sich sehen lassen und Sie können diese auch schnell umsetzen.

Ihre besten Zeiten: 1. – 3. Dezember (gut für Fitness), 25. – 27. April (Durchhaltevermögen), 5. – 7. August (Intuition).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Power, Selbstvertrauen und Zuversicht.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich kann.

An diesem Tag geboren: Martin Luther, Richard Burton, Friedrich Schiller, Paracelsus, Ennio Morricone.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Eine neue Liebe könnte für Singles aufregend werden.

