9. November

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Lieber Skorpion, Sie sind ein willensstarker, mutiger Mensch und dafür werden Sie auch allseits geschätzt. Mars, der ab heute im Quadrat zu Ihnen steht und Ihr Lebensjahr einleitet, warnt allerdings davor, im nächsten Lebensjahr Ihre wertvolle Energie an überflüssige Grabenkämpfe zu verschwenden. Wenn Sie merken, dass es nicht mehr um die Sache, sondern nur noch ums Rechthaben geht, wird es Zeit, nachzugeben oder sich zurückzuziehen, das dürfte Ihnen einigen Ärger ersparen. Mit anderen Worten: Pflegen Sie Freundschaften, nicht Feindschaften und auf Sie wartet so manch bereichernde Erfahrung in der nächsten Zeit!

Ihre besten Zeiten: 5. – 7. Dezember (Kontaktfreude), 1. – 3. April (Verständnis), 11. – 13. September (Vertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ein Quäntchen Glück, Selbstbewusstsein und Fröhlichkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß genau, was ich will.

An diesem Tag geboren: Erika Mann, König Eduard VII., Axel Schulz, Sven Hannawald, Iwan Turgenew.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: In die Zukunft zu blicken und neue Perspektiven zu entwickeln.

