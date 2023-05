10. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Die wichtigste Tugend im nächsten Lebensjahr ist: Geduld! Nicht immer entwickeln sich die Dinge in dem Tempo, das Sie sich wünschen würden. Unerwartete Verzögerungen sind aber kein Weltuntergang. Mond und Merkur empfehlen, in solchen Situationen die Ruhe zu bewahren, damit vermeiden Sie, dass Sie sich selbst oder andere verrückt machen. Sobald Sie den Druck herausnehmen und loslassen, erkennen Sie rasch, dass es Alternativen gibt, mit denen Sie ebenso gut zum Ziel kommen. Hin und wieder wäre es auch eine Überprüfung der Aufgabenliste ratsam – Ihr Ehrgeiz und Engagement in allen Ehren, aber Sie müssen ja nicht alles auf einmal schaffen. Vielleicht lassen sich manche Dinge auch auf andere Schultern verteilen, damit Sie ein wenig entlastet sind und sich um das Wesentliche kümmern können.

Ihre besten Zeiten: 15. – 17. November (Durchsetzungsvermögen), 2. – 4. April (Selbstvertrauen), 9. – 11. Juli (gut für Urlaub).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Sinn für die Realität, Strukturen und Disziplin.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich weiß, dass ich erfolgreich sein werde.

An diesem Tag geboren. Karl Lagerfeld, Franz Werfel, Henry Purcell, José Feliciano.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sich so zu zeigen, wie Sie sind, und dafür geschätzt zu werden.

