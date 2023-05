13. Februar

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Bestimmt haben Sie schon genaue Vorstellungen davon, was Sie im nächs­ten Lebensjahr alles anpacken wollen. Dank Sonne und Saturn fällt es Ihnen leicht, Aufwand, Zeit und Kosten realistisch einzuschätzen. Nur zu, lassen Sie sich in Ihrem Eifer nicht abbremsen. Die Chancen stehen gut, dass Sie schaffen, was Sie sich vornehmen. Ihre Freunde und die Lieben zu Hause sollten Sie darüber aber nicht vernachlässigen. Achten Sie darauf, dass sich Arbeit und Freizeit die Waage halten, misten Sie zur Not einmal den Kalender aus.

Ihre besten Zeiten: 28. – 30. Juni (Liebe), 20. – 22. September (Freude), 6. – 8. Dezember (Zufriedenheit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Einfallsreichtum, Lebendigkeit und eine sympathische Ausstrahlung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich freue mich auf alles Neue.

An diesem Tag geboren: Robbie Williams, Ernst Fuchs, Kim Novak, Peter Gabriel, Konrad Koch.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf wunderbare Begegnungen und schöne Stunden mit der Familie.

