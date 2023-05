14. Februar

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Keine Sorge, wenn eine Idee mal nicht auf Anhieb zündet. Dank der Sonne haben Sie genug Power, um einen zweiten oder gar dritten Anlauf zu wagen. Überhaupt mangelt es Ihnen im nächsten Lebensjahr nicht an Mut und Optimismus. Wenn Sie sich was in den Kopf gesetzt haben, wollen Sie es auch durchziehen. Bravo, nur keine falsche Bescheidenheit. Auf die Weise entdecken Sie vielleicht ganz neue Betätigungsfelder für sich, die Ihrer Persönlichkeit mehr gerecht werden. Aber auch die Liebe hat das Sagen, denn mit Mond und Venus haben Sie eine besonders starke Ausstrahlung. Man kann Ihnen einfach nicht widerstehen.

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. März (Liebe), 26. – 28. Juni (Glück), 15. – 17. Dezember (Vertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Leistungsbereitschaft, Herzlichkeit und Risikofreude.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich liebe das Leben!

An diesem Tag geboren: Werner Richard Heymann, Michael Bloomberg, Heide Rosendahl.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ihren Erfolg dank Ihrer Fähigkeit, Stück für Stück weiter auszubauen.

