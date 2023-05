14. Oktober

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Die gute Nachricht gleich zuerst: Im privaten Bereich läuft es im nächsten Lebensjahr recht harmonisch. Sie fühlen sich wohl und gut aufgehoben bei Ihren Freunden und der Familie. Sie spüren, wie sehr Sie geschätzt und geliebt werden, im Kreise Ihrer Lieben finden Sie den Rückhalt, den Sie brauchen, um im anstrengenden Alltag zu bestehen. Denn leider ist es durchaus möglich, dass sich das eine oder andere Vorhaben länger hinzieht, als es zunächst aussieht. Keine Sorge, das ist zwar nicht weiter dramatisch, trotzdem erfordert es natürlich Geduld und Durchhaltevermögen, um nicht gleich alles hinzuwerfen, sondern weiter am Ball zu bleiben. Lassen Sie sich also nicht gleich ins Bockshorn jagen, warten Sie erst einmal in Ruhe ab.

Ihre besten Zeiten: 27. – 29. November (Selbstbewusstsein), 9. – 11. Februar (gut fürs Geschäft), 12. – 14. September (tolles Klima für neue Bekanntschaften).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Harmonie und eine sympathische Ausstrahlung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin dankbar für all das Gute in meinem Leben.

An diesem Tag geboren: Cliff Richard, Roger Moore, Hannah Arendt, Heinrich Lübke, Dwight D. Eisenhower.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Herzerwärmende Stunden mit den Menschen, die Sie lieben.

Die Eigenschaften der Sternzeichen im Überblick