15. Oktober

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Stellen Sie sich schon einmal darauf ein, dass sich in Ihrem Leben bald einiges ändern könnte. Uranus gesellt sich an Ihre Seite und macht Lust auf ein wenig Abwechslung. Sie sind bereit, alte Zöpfe abzuschneiden und notfalls sogar unbekanntes Terrain zu betreten, wenn es der Sache dient. Dies gilt vor allem in den Bereichen, in denen Sie schon länger unzufrieden waren, weil sich nichts mehr weiterentwickelt hat. Das kann einen Ortswechsel bedeuten, vielleicht orientieren Sie sich privat um oder Sie entdecken schlicht und ergreifend neue Interessen, die auch beruflich noch eine Rolle spielen könnten. So oder so ist es klug, mit den Energien zu gehen und diese Veränderungen willkommen zu heißen, es bringt nichts, am Status Quo festhalten zu wollen.

Ihre besten Zeiten: 28. – 30. November (Karrierechancen), 21. – 23. Februar (günstig für die Finanzen), 11. – 13. Juni (gut für einen Urlaub).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Unabhängigkeit, Aufgeschlossenheit und neue Erkenntnisse.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich stelle mich mit Freuden neuen Aufgaben.

An diesem Tag geboren: Mesut Özil, Chris de Burgh, Lotte Specht, Friedrich Nietzsche, Moritz Schreber.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Sich selbst zu beweisen, wie gut Sie eine Veränderung meistern.

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!