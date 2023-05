15. Februar

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Wenn es um die Menschen geht, die Ihnen am Herzen liegen, setzen Sie sich stark ein. Leidenschaftlich kämpfen Sie im nächsten Lebensjahr aber auch für Ihre Ziele, dabei lassen Sie sich von niemandem aufhalten. Das ist auch gut so, dank Mond und Jupiter dürfte Ihnen der eine oder andere Coup gelingen. Achten Sie aber da­rauf, sich Ihre Zeit klug einzuteilen, sonst kommen Sie unter Druck. So manches Projekt kann auch mal warten. Dank dem Mond kommt aber auch die Liebe nicht zu kurz. Gut möglich, dass Sie als Single die Qual der Wahl haben, denn es gibt so manchen inte­ressanten Verehrer.

Ihre besten Zeiten: 16. – 18. April (innere Ruhe), 16. – 18. Juli (gutes Gelingen), 21. – 23. Oktober (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Durchsetzungsvermögen, Mut und Zuversicht.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich nutze meine Chancen.

An diesem Tag geboren:Michelle, Guido Horn, Jane Seymour.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sich so zu zeigen, wie Sie sind, und dafür Anerkennung zu erhalten.

Wie wird Ihr Monat? Hier geht's zum Monatshoroskop!