16. November

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Bitte nicht gleich den Kopf hängen lassen, wenn etwas im ersten Anlauf nicht hinhaut. Mond und Saturn warnen davor, in dieser Situation die Schuld bei anderen zu suchen. Wenn Sie mal genau hinsehen, hat das sogar Vorteile: Sie können sich noch besser vorbereiten, noch mehr Informationen sammeln, bevor Sie loslegen. Mit ein wenig Geduld können Sie ohnehin erreichen, was Sie sich vorgenommen haben. Es wird sich auszahlen, wenn Sie am Ball bleiben! Es ist auch gut möglich, dass Sie sich im nächsten Lebensjahr, schneller auf neue Situationen einstellen und flexibler sein müssen. Zu zögerliches Vorgehen bringt Sie nicht weiter, Sie treten sonst auf der Stelle und verpassen gute Chancen.

Ihre besten Zeiten: 14. – 16. Dezember (Intuition), 3. – 5. März (Erfahrung), 20. – 22. September (Nähe).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, praktischer Verstand und Harmonie.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß deine Zuneigung zu schätzen.

An diesem Tag geboren: Lothar Späth, Anton Rubinstein, Norbert Lammert, José Saramago, Julius Leber.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Bei Ihren Hobbys Erfüllung und Zufriedenheit zu finden.

