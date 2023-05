19. Oktober

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Im Großen und Ganzen läuft es in den folgenden zwölf Monaten ganz gut. Dank Mond und Jupiter verstehen Sie es, die kleinen Glücksmomente im Alltag zu genießen, sei es nun der romantische Nebel über dem Herbstwald oder die wärmende Tasse Kakao nach dem Spaziergang. Auch die Gespräche mit Ihren Vertrauten sind Ihnen wichtig, daraus schöpfen Sie die Kraft, die Sie für Ihre Aufgaben brauchen, und das lässt Sie auch souverän mit den kleinen Pannen umgehen, mit denen jeder mal zu kämpfen hat. Es gibt nur eines zu beachten: Halten Sie sich fern von der Gerüchteküche, beteiligen Sie sich nicht an Klatsch und Tratsch, zumindest nicht, wenn es das nähere Umfeld betrifft. Nicht alles muss stimmen, was erzählt wird, deshalb ist es besser, wenn Sie bei solchen Geschichten nicht zuhören, geschweige denn, sie weiterzugeben.

Ihre besten Zeiten: 12. – 14. Dezember (Durchsetzungsfähigkeit), 23. – 25. Februar (Karrierechancen), 15. – 17. Juni (Selbstheilungskräfte).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Sinn für Humor und die Fähigkeit, kleine Glücksmomente zu genießen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich respektiere deine Meinung.

An diesem Tag geboren: Hilde Gerg, Dieter Thoma, John le Carré, Miguel Angel Asturias, Auguste Lumière, John Adams.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf das Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Platz zu sein.

