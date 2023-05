20. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Das sind ja vielversprechende Vorzeichen für das nächste Lebensjahr: Sonne und Mond stehen günstig, mit anderen Worten, Gefühl und Verstand befinden sich im Einklang. Während andere vielleicht unschlüssig sind oder innere Kämpfe auszufechten haben, wissen Sie genau, was Sie wollen. Das lässt Sie stark erscheinen, Sie sagen klar, was Sie denken und was Sie sich vorstellen. So machen Sie es Ihrem Umfeld leichter, auf Ihre Wünsche einzugehen, zudem sammeln Sie quasi nebenbei ein paar Sympathiepunkte mehr. Immer öfter zeigen Sie sich auch von Ihrer spontanen Seite, gerade, was die Freizeitgestaltung betrifft. Am Arbeitsplatz sollten Sie sich dahingehend aber eher zurückhalten, besser, Sie sprechen sich mit Kollegen und Vorgesetzten ab, bevor Sie Ihre Pläne in die Tat umsetzen.

Ihre besten Zeiten: 17. – 19. Dezember (Selbstbewusstsein), 19. – 21. August (gut für Erholung), 17. – 19. September (Karrierechancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Balance und Klarheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich mir alles zutrauen kann.

An diesem Tag geboren: Stefan Raab, Elfriede Jelinek, Otfried Preußler, Bela Lugosi, John Dewey, Christopher Wren.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie sich immer wieder mal selbst positiv überraschen.

