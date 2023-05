2. Dezember

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Bei manchen Unternehmungen könnte es vielleicht vorübergehend mal Anlaufschwierigkeiten geben. Doch im Großen und Ganzen lässt sich das nächste Lebensjahr recht gut für Sie an, Sie landen den einen oder anderen kleinen Erfolg. Das ist nicht zuletzt Ihrem Engagement und der Leidenschaft zu verdanken, mit der Sie sich in Ihre Aufgaben hineinknien. Und auch an Mars und Jupiter, die Sie immer wieder anstacheln, nicht aufzugeben. Der Mond gibt Ihnen aber noch den Rat mit auf den Weg, darüber Ihre Lieben nicht zu vernachlässigen, damit vermeiden Sie so manch überflüssige Verstimmung.

Ihre besten Zeiten: 21. – 23. Februar (Fülle und Frohsinn), 13. – 15. August (Kreativität), 15. – 17. Oktober (Lebensfreude).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Stärke, Kreativität und ein starkes Auftreten.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich setze mich für meine Ziele ein.

An diesem Tag geboren: Innere Stärke, Kreativität und ein starkes Auftreten.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Im Job erreichen Sie nun das, was Sie schon immer wollten.

Die Eigenschaften der Sternzeichen im Überblick