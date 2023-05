3. Dezember

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Die Aussichten für das neue Lebensjahr lassen sich gut an. Dank Mars und Saturn im Sextil treten Sie sehr überzeugend auf, Sie zeigen, dass Sie Verantwortung tragen und die Dinge auch selbst in die Hand nehmen können. Eine kleine Warnung aber: Halten Sie sich von der Gerüchteküche fern, das erspart Ihnen Ärger. Da sich heute aber auch Mond und Venus in Ihrem ersten Solarhaus treffen, dürfen Sie davon ausgehen, dass man Sie gerne in Ihrer Nähe hat, Sie geben anderen das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, und das überträgt sich wiederum auf Sie selbst.

Ihre besten Zeiten: 25. – 27. Januar (Gut für Wellness), 11. – 13. April (Probleme lösen), 1. – 3. September (Geldfragen klären).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lebensfreude, Sinnlichkeit und Geduld.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich genieße jeden neuen Tag.

An diesem Tag geboren: Katarina Witt, Julianne Moore, Bruno Jonas, Ozzy Osbourne.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Wenn sich in Ihrem Familienkreis endlich ein Problem löst, das schon so lange im Argen lag.

