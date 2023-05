22. August

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Herzlichen Glückwunsch! Sonne und Mond stehen günstig, das sind vielversprechende Aussichten für das nächste Lebensjahr. Ihre Aura strahlt und funkelt, Sie zeigen sich so, wie Sie sind, stehen zu Ihren Stärken und Schwächen und erhalten dafür Bestätigung und Sympathiepunkte. Gefühl und Verstand befinden sich im Einklang, Sie wissen, was Sie wollen. Selbst der kleine, innere Zweifler verstummt – das macht Sie von innen heraus stark. Auch andere spüren das, es wird Ihnen in wichtigen Situationen leichtfallen, überzeugend aufzutreten und sich durchzusetzen. Die einzige Gefahr könnte sein, dass Sie den roten Faden verlieren, weil sich immer wieder Ablenkungen ergeben. Sortieren Sie konsequent aus, was überflüssig ist, oft hört sich manches besser an, als es dann letztlich ist. Bleiben Sie konzentriert auf Ihre Ziele, dann haben Sie auch in der Zukunft recht gute Chancen das zu erreichen, was Sie sich vornehmen.

Ihre besten Zeiten: 22. – 24. September (gut für die Liebe), 8. – 10. März (Power), 13. – 15. Mai (interessante Neuigkeit).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Innere Stärke und Power.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Das Leben ist immer wieder schön.

An diesem Tag geboren. Ben Affleck, Matthias Claudius, Walter Scott, Napoleon Bonaparte.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Eine abwechslungsreiche und spannende Zeit.

