23. August

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Nicht immer lässt sich alles mit dem Verstand erklären, das werden Sie in den folgenden zwölf Monaten ein ums andere Mal feststellen. Keine Sorge, Mond und Neptun sind auf Ihrer Seite und stärken Ihre intuitiven Fähigkeiten. Solange Sie sich von Ihrer inneren Stimme leiten lassen, sind Sie gut beraten. Sie haben ein Gespür für den richtigen Zeitpunkt, wissen aber auch, wer Ihnen wohlgesonnen ist und bei wem Sie lieber vorsichtig sein sollten. Dabei geht es um nichts Dramatisches, es betrifft eher Alltagsangelegenheiten. Auch in der Beziehung zahlt es sich aus, auf Ihr Herz zu hören. Versuchen Sie den Partner nicht nur von Ihrer Sichtweise zu überzeugen, sondern auch seine Seite zu verstehen, das bringt Sie einander noch ein Stückchen näher. Ein Hauch von Sinnlichkeit verspricht zudem mehr Leidenschaft und Lebensfreude in der Liebe.

Ihre besten Zeiten: 3. – 5. Januar (lukrative Ideen), 1. – 3. April (gut fürs Selbstbewusstsein), 2. – 4. April (günstig für Entscheidungen).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Intuition, Kreativität und Sinnlichkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich lasse mich von meiner inneren Stimme leiten.

An diesem Tag geboren. Vicky Leandros, Ephraim Kishon, Gene Kelly, Ludwig XVI.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Zweisamkeit und Lebensfreude.

