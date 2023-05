22. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Herzlichen Glückwunsch! Genau an Ihrem Geburtstag hält Merkur für einen Moment inne, um Schwung zu holen und wieder in den Vorwärtslauf zu wechseln. Diesen Schwung können Sie für Ihre finanziellen und beruflichen Angelegenheiten nutzen – auf vielfältige Weise. Vielleicht entdecken Sie eine Möglichkeit, im Alltag effektiver zu arbeiten, vielleicht tut sich eine lukrative Gelegenheit auf, vielleicht können Sie auch endlich einen lange gehegten Wunsch in die Tat umsetzen. Es lohnt sich, Augen und Ohren offenzuhalten, manchmal ergeben sich die besten Tipps aus einer normalen Unterhaltung heraus. Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel, Sie dürfen ruhig einmal PR in eigener Sache machen, sei es bei Bewerbungen oder im Gespräch mit Vorgesetzten.

Ihre besten Zeiten: 12. – 14. November (gut fürs Geschäft), 20. – 22. Mai (Glück winkt), 25. – 27. August (Flirtchancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Lukrative Gelegenheiten, gute Ideen und Schlagfertigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich glaube an mich und meine Talente.

An diesem Tag geboren. Sabine Lisicki, Ronaldo, Christian Ulmen, Hans Scholl, Hans Albers, Michael Farady.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: In die Zukunft zu blicken und neue Perspektiven zu entwickeln.

