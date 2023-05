21. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Das lässt sich doch alles ganz gut an: Sonne und Mond stehen günstig. Das heißt, in den kommenden zwölf Monaten befinden sich Gefühl und Verstand überwiegend im Einklang. Sie sind von innen heraus stark, Sie wissen genau, was Sie wollen und Sie haben auch keinerlei Scheu davor, das zu sagen. Das bleibt natürlich nicht unbemerkt, die Menschen in Ihrem Umfeld sind von so viel Selbstbewusstsein beeindruckt. Wenn es mal drauf ankommt, sei es beim Chef oder bei Verhandlungen, lassen Sie sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Sie argumentieren geschickt und setzen sich so elegant durch, dass es gar nicht groß auffällt. Trotzdem sollten Sie natürlich kompromissbereit bleiben, das können Sie sich auch durchaus leisten. Außerdem sind Sie kontaktfreudig, eine gute Gelegenheit, um Ihr privates und berufliches Netzwerk zu pflegen – man kann nie wissen, wofür das einmal nützlich sein wird.

Ihre besten Zeiten: 15. – 17. Oktober (günstig für die Liebe), 19. – 21. November (Glücksgefühle), 18. – 20. Januar (Vitalität).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Innere Stärke, Kontaktfreude und Balance.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich verdiene Anerkennung für meine Leistung.

An diesem Tag geboren. Bill Murray, Stephen King, Jean Pütz, H.G. Wells.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Die Ziele, die Sie sich setzen, durch Ihr Engagement auch wirklich zu erreichen.

