25. August

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Als Jungfrau mögen Sie es gern strukturiert und geordnet. Stellen Sie sich darauf ein, dass es in den kommenden zwölf Monaten leider nicht immer so bleibt. Mond und Saturn weisen darauf hin, dass Sie hin und wieder auch einmal aufgefordert werden, über Ihren Schatten zu springen und zum Beispiel Ihren Aufgabenbereich erweitern. Verstehen Sie das nicht als Kritik, sondern als wertvolle Chance, etwas dazuzulernen. Wichtig ist auch, dass Sie Ihre Kräfte nicht überschätzen, sondern durchaus realistisch einplanen, was sich in welcher Zeit bewerkstelligen lässt. Niemand erwartet, dass Sie alles allein stemmen oder auf einmal schaffen. Wenn Sie das beherzigen, könnten Sie sich von einer ganz neuen Seite kennenlernen. Sie wachsen über sich hinaus und das macht Spaß.

Ihre besten Zeiten: 24. – 26. Oktober (eine vitale Phase), 4. – 6. Dezember (gut für Geschäfte), 3. – 5. Juni (Durchsetzungsvermögen).

Das Geschenk der Sterne für Sie. Eine Weiterentwicklung Ihrer Fähigkeiten und Talente.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr. Ich verdiene Anerkennung für meine Leistung.

An diesem Tag geboren. Sandra Maischberger, Claudia Schiffer, Sean Connery, Leonard Bernstein, Ludwig II., Johann Gottfried Herder.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Eine tolle neue Erfahrung wartet auf Sie.

