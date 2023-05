28. September

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! In den kommenden zwölf Monaten zeigen Sie sich organisiert und effektiv im Arbeitsalltag. Sie teilen sich Zeit und Kräfte gut ein, so dass es nur selten zu wirklich stressigen Situationen kommt. Falls doch, haben Sie kein Problem damit, auch andere einmal um Hilfe zu bitten – beliebt, wie Sie sind, werden Sie diese Unterstützung bestimmt erhalten. Es gibt eigentlich nur eines zu beachten: Machen Sie einen großen Bogen um die Gerüchteküche. Mond und Neptun warnen davor, alles zu glauben, was man sich so erzählt. Bevor Sie es also nicht von vertrauenswürdigen Menschen bestätigt bekommen, sollten Sie keine voreiligen Entscheidungen treffen. Und: Halten sich aus dem Klatsch und Tratsch der anderen he­raus, dann gibt es anschließend auch keinen Grund, dass Sie sich korrigieren oder gar entschuldigen müssen.

Ihre besten Zeiten: 22. – 24. Oktober (gut fürs Familienleben), 11. – 13. Dezember (Flirtchancen), 11. – 13. Februar (günstig für die Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ordnung, Struktur und Power.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich behandle andere so, wie ich von ihnen behandelt werden will.

An diesem Tag geboren: Mika Häkkinen, Naomi Watts, Donna Leon, Edmund Stoiber, Ben E. King, Brigitte Bardot, Marcello Mastroianni, Max Schmeling.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie sind immer öfter in der Lage, den inneren Schweinehund zu besiegen.

