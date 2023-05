28. Dezember

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Nichts gegen einen erholsamen Abend auf der Couch, aber hin und wieder sollte man sich auch mal draußen den Wind um die Nase wehen lassen. Sonne und Mars wollen Sie dazu ermuntern, im nächsten Lebensjahr öfter mal andere Wege zu beschreiten, ob das nun ein Tanzkurs ist oder ein neues Urlaubsziel, das Sie ansteuern. An guten Ideen mangelt es Ihnen sicher nicht, weder in der Freizeit noch am Arbeitsplatz. Trauen Sie sich ruhig mal etwas, wenn Sie sich erst überwunden haben, werden Sie es genießen!

Ihre besten Zeiten: 18. – 20. März (Gesundheit), 2. – 4. Juni (Flirten), 10. – 12. September (glückliche Fügungen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstbehauptungskräfte und rhetorisches Talent.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich gehe unbeirrt meinen Weg.

An diesem Tag geboren: Denzel Washington, Hildegard Knef.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie lassen sich auf neue Möglichkeiten ein und die bringen Ihnen eine Menge Erfolg.

