28. November

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Es spricht nichts dagegen, wenn Sie Ihre wohl verdiente Freizeit in vollen Zügen genießen. Mond und Venus weisen aber darauf hin, dass es im nächs­ten Lebensjahr Momente gibt, in denen gehandelt werden muss. Vielleicht müssen Sie sich für eine gewisse Zeit beruflich bewähren oder es ist privat mehr Einsatz gefragt. Dann heißt es sich reinknien, solange es akut ist, der Lohn für die Mühen ist Ihnen gewiss! Und da es langsam auf den Neumond zugeht, dürfen Sie sich schon mal Gedanken machen, was Sie in Ihrem Leben anders machen oder haben möchten. Sie werden staunen, was das alles sein wird. Es muss sich hier nicht um große und bahnbrechende Veränderungen handeln, es kann sich um kleine Änderungen im Haushalt oder bei sich selbst handeln, z. B. ein komplett neues Outfit.

Ihre besten Zeiten: 13. – 15. Januar (Ihrer Intuition vertrauen), 6. – 8. April (Kontakte knüpfen), 26. – 28. Oktober (Vertrauen gewinnen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Erweiterung des Horizonts, grundlegende Einsichten.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich achte auf mein Wohlbefinden.

An diesem Tag geboren: Friedrich Engels, Stefan Zweig, Randy Newman, William Blake.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie erkennen, wer Ihre wahren Freunde sind und das überrascht Sie. Sie spüren eine starke Verbundenheit.

Das sind Ihre Glücksbringer in dieser Woche!

Wie wird Ihr Tag heute?