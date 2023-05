29. November

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Der Neumond steht in Ihrem Zeichen. Das verheißt eine Verbesserung in vielen Lebensbereichen. Gefühl und Verstand befinden sich im Einklang. Mit anderen Worte: Sie hinterlassen nachhaltigen Eindruck, wo immer Sie auftauchen. Dazu kommt die Gabe, immer die richtigen Worte zu finden, um auf Ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Sie strahlen einfach aus, dass Sie mit sich im Reinen sind, das lässt Sie jedes Hindernis mühelos überwinden. In der Liebe aber stehen Venus und Uranus im Quadrat zueinander und bringen immer wieder mal Unruhe in Ihr Liebesleben. Es tauchen Zweifel und Hindernisse auf.

Ihre besten Zeiten: 7. – 9. Februar (Inspirationen), 27. – 29. Juni (Interessante Neuigkeiten), 9. – 11. August (Kreativität).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Power, Selbstbewusstsein und Zuversicht.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich respektiere deine Meinung.

An diesem Tag geboren: Wilhelm Hauff, Gottfried Semper, Jacques Chirac, Petra Kelly, C.S. Lewis.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie dürfen mal alle Fünfe gerade sein lassen, man greift Ihnen öfters unter die Arme, hilft Ihnen, wenn alles zu viel wird.

